凱美（2375）今日公布109年12月合併營收為4.3億元，較去年同期合併營收成長14.8％，僅略低於去年9月之歷史新高，寫下單月營收次高紀錄。

凱美統計，凱美電機之電容產品線年成長率為10.2％，風扇產品年成長率則達27.7％，變壓器在料源補齊後，也呈現年成長率為18％。

累計第四季營收較去年同期成長11.5％，凱美表示，今年首季訂單仍持續成長，唯仍須努力解決缺工及缺料問題。

(工商 )