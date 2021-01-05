凱美12月營收創歷史次高 16:492021/01/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）今日公布109年12月合併營收為4.3億元，較去年同期合併營收成長14.8％，僅略低於去年9月之歷史新高，寫下單月營收次高紀錄。 凱美統計，凱美電機之電容產品線年成長率為10.2％，風扇產品年成長率則達27.7％，變壓器在料源補齊後，也呈現年成長率為18％。 累計第四季營收較去年同期成長11.5％，凱美表示，今年首季訂單仍持續成長，唯仍須努力解決缺工及缺料問題。 人民幣在岸價收跌12點 訊連2020年營收年增逾一成 人臉辨識搶智慧金融商機 (工商 ) #凱美 #合併營收 #較去年同期 #年成長 #率為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》宏捷科去年12月營收3.47億元 登5年來同期新高 15:572021/01/05 財經 《經濟》特定工廠登記 去年前11月成長約1.6倍 13:242021/01/05 財經 《半導體》雍智上季淡季續強 攜去年營收齊攀峰 16:312021/01/05 財經 恒指收漲177點 續刷新逾十個月高 16:492021/01/05 財經 《汽車股》特斯拉＋長單 聯嘉今年營收估增2成 11:422021/01/05 財經 《光電股》上月營收失守50億關卡 大立光：1月拉貨動能降 16:142021/01/05 財經 大立光2020年12月營收罕見雙衰退 終結連4月營收50億元榮景 16:092021/01/05 財經 《電子零件》定穎產能滿載 Q1營收拚穩健 11:082021/01/05 財經 載客量跌至1999年水準 美航空業去年損失350億美元 04:102021/01/05 全球財經 去年12月估有上萬張訂單未交遞延 元月交車上看5萬輛 10年新高 04:102021/01/05 財經要聞 《電機股》和勤12月營收創單月新高 今年營運年增兩位數目標不變 16:312021/01/05 財經 財經熱門新聞 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 布局半導體 鴻海火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 外資去年狂賣6千億認錯 散戶進場注意5顆星股票 - 財經 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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