大安區農會做公益不落人後，民眾只要購買肉鬆禮盒，農會就捐贈香腸助弱勢。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會長期做公益不落人後，5日推出「安農香腸送愛心」募集活動，希望能幫助弱勢族群過好年。總幹事蔡建宗表示，農會連續7年第12次舉辦送香腸活動，至今已捐贈高達1.2萬包，逾4000戶受惠，期盼各界善心人士能共襄盛舉。

蔡建宗指出，這項公益活動已連續7年、舉辦第12次，至今已捐贈達1萬2000多包香腸，共逾4000戶受惠，公益活動即日起展開募集，為期約半個月，預計28日舉辦捐贈儀式，盼各界善心人士能共襄盛舉，讓弱勢族群在農曆年也能品嘗到健康又安心的香腸，增添過節喜氣。

大安區農會表示，「安農香腸送愛心」多年來嘉惠大安以及鄰近弱勢團體及個人戶，去年還捐贈到南投等地區。凡民眾購買安農產銷履歷原味肉鬆＋海苔肉鬆各1罐的「大安尋禮」肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包價值200元的安農香腸做公益。

大安區農會指出，「安農飛天豬香腸」自2016年起連續4年榮獲「台灣農漁會百大精品獎」，為了感謝民眾支持，過年前夕發起公益活動，連結民眾帶動全區市民發揮愛心，讓愛心溫暖需要幫助的人；此外，每年端午、中秋佳節，還主動捐贈粽子等物資，做公益獻愛心不落人後。

(中時 )