大陸湖南岳陽一所國小校長偷吃女教師，2人在車震當場被抓包，捉姦影片在陸網瘋傳，驚動當地教育局主動展開調查。影片中可見，校長被捉姦時遭到3名男子制伏在地，動彈不得，女老師也在車內被人用手按住，捂著臉躲避拍攝者的鏡頭，2人事發後分別被處以暫停工作與停職處分。

這起校長車震同校女老師醜聞，發生在1月2日晚上，從網傳的影片可以看到，捉姦者帶著3個男子陪同，還有人專門負責拍攝捉姦過程，可見是有備而來。結果偷吃的校長不僅當場被3名男子制伏，穿著粉紅色衣服的女老師，褲子鈕扣呈解開狀態，還沒來得及穿上就在車內被人用手按住，看起來相當狼狽。拍攝者發現女老師衣服和褲子鈕扣全被解開後，還翻了她的褲子，疑似在確認她是否有穿內褲。

由於這段影片在大陸網路瘋傳，驚動湖南當地警方和教育局主動展開調查，該名校長目前已確定遭到教育局停職，女老師則暫停職務處分。警方也將調查兩人的婚姻狀況，確認是否有偷情事實，惟大陸對通姦並無相關罰則，但因2人都是教職人員，大多大陸網民認為應該對2人嚴懲。

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(中時新聞網)