全球汽機車零配件與電動車市場看俏！為協助業者跨時空持續掌握車輛產業商機，AMPA系列展主辦單位外貿協會宣布，將於2021/4/7～2021/5/6推出「AMPA Online」線上展，今(5)開放報名參展，並於台北辦理首場說明會，現場反應熱烈，吸引90家廠商到場聆聽，更獲廠商現場報名。貿協表示，6、7日將分別於台南、台中加碼舉辦說明會，歡迎有興趣業者報名參加。

外貿協會展覽業務處展三組組長蔡英庠表示，「AMPA Online」完整將AMPA複製上雲端，以「智慧展覽科技」、「精準商業媒合」、「便捷互動體驗」三大特色打造線上展銷空間，透過虛擬攤位結合影音功能完整呈現展品，並透過AI演算精準推薦、增加廠商被搜尋到的機會，最後結合數位加值方案，如線上產品發表、訪廠直擊、視訊洽談及展場直擊等，提供買主親臨展場般的體驗，與廠商零距離互動。

貿協指出，「AMPA Online」將於4/7起分「展前暖身」、「展期互動」、「展後經營」三階段展出：一、暖身期全面上架參展廠商的產品及影音內容，並推送給全球買主及汽機車產業媒體，為展覽拉抬聲量；二、與實體展同步的互動期，開放買主線上即時互動，協助廠商在展期間將線上流量轉化為實質訂單；三、實體展結束後，「AMPA Online」將持續提供展示功能，並開放參展廠商追蹤瀏覽數據，協助廠商展後再行銷。

貿協表示，長達一個月的線上展出，與實體展相互輝映，希望提高參展廠商品牌國際曝光量，抓緊全球買主目光。同時，凡報名參加實體展的廠商，也可獲得線上展經典套裝的各項服務，享受一次參展兩倍露出的成效。「AMPA Online」即日起開放報名參展，至3月31日止，相關資訊可至AMPA官網查詢。

(工商 )