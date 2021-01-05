多次為住宅政策強力辯護的內政部次長花敬群，疑因不滿時代力量立委邱顯智臉書貼文，竟在其臉書留言「時代蟑螂實在有夠髒」引發議論，還被網友截圖。對此，宅神朱學恒感到十分震撼，並直批花把民意代表當狗打，「好大的官威」，宅神並質疑蘇揆手下的官員是不是都這麼威風？

邱顯智在臉書上貼出一篇強調「房地產市場仍然火熱，猖獗的炒作行為未見收斂」的貼文，引來花敬群不滿，並在貼文底下筆戰，稱「真理自在人心」，他甚至還反嗆邱顯智一句「時代蟑螂實在有夠髒」，引起邱顯智粉絲的圍剿，而邱顯智則是在一篇臉書貼文中提到，他比較多的是感慨而不是生氣。

對此，朱學恒5日晚間在臉書上表示，一個當官前拚死主張打房的花敬群教授，當了官之後變成花敬群次長不但不打房了，「還把立法院的民意代表當狗打ㄟ，是不是好大的官威，蘇貞昌底下的官都這麼威風嗎？震撼！」

網友們也留言回應，「又是一個陳吉仲的翻版，這些人為了當官，不惜背叛自己」、「看來花次長要回任花教授了？什麼？這樣嗆立委都沒事。以前國民黨執政，如果這樣嗆委員，不被翻桌才怪」、「政務官竟然敢罵立委蟑螂？ 造反了嗎？」

(中時新聞網)