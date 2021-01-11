原創第一官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》新年福利大放送，特別請來綜藝鬼才「沈玉琳」為遊戲代言，同時開放專屬伺服器，帶來一系列慶祝活動回饋玩家！即日起推出專服預熱活動，凡參加活動就有機會獲得高檔翡翠、富貴紅包等好康福利！

全新跨服選秀活動 妃位爭奪戰即刻展開

慶祝新年到來，本次加入全新跨服「選秀」活動，只要滿足官品條件的玩家，即可派出一位成年未婚女子參加選秀，並依照子嗣屬性決定是否入選，如使用聲援道具可增加中選機率，而未入選的子嗣都將入宮成為宮女。吾家有女初養成，一朝得伴君王側，一場妃位爭奪戰即刻展開，誰才是最後贏家，待各位大人揭曉！遊戲近期也會開放「易容坊」，玩家可在易容坊更換活動頭像，體驗有趣好玩的易容術。

易容坊。(圖/業者提供)

綜藝鬼才沈玉琳重磅代言、女星藍星蕾助陣

為感謝玩家長期支持與陪伴，即日起至1月13日止，前往「沈玉琳」專服網站進行預約，就可以啟動幸運扭蛋機，有機會抽中專屬門客隨機頭像等超值好禮，邀請好友一起參與還能獲得額外虛寶獎勵，讓玩家的官途之路更加順遂！後續也將新增沈玉琳代言人門客形象，以及馬來西亞女星「藍星蕾」的紅顏形象，敬請期待！

開年活動全服好禮大方送。(圖/業者提供)

幸運扭蛋機抽獎。(圖/業者提供)

邀請好友獎勵再加碼。(圖/業者提供)

(科技)