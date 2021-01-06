新竹縣芎林鄉張姓堂兄弟，比鄰而居，彼此有糾紛，平常感情不睦，堂哥很討厭，堂弟養的狗不時對他狂吠，4日凌晨2人為狗太吵問題大打出手，各受輕傷回家後，堂哥疑精神病發被119送到醫院，到5日上午猝死。

警方初步調查，36歲張男疑有精神疾病，是沒有工作的無業遊民，住在租厝與31歲的堂弟是鄰居，2人以往就為家中事務有糾紛，張男會因精神疾病發作，大吵大鬧，彼此感情不睦。

堂弟家養的看門狗，見張男經過常會對他狂吠，張男對堂弟養的狗也不友善，對堂弟的狗太吵也積怨已久。

4日凌晨，張男不滿堂弟的狗在深夜狂吠，天 寒地凍找堂弟理論後，雙方一言不和以徒手方式互毆，不到幾分鐘結束，彼此手腳都有掛彩回家。

張男在4日凌晨1時許，疑精神疾病發作，被119救護車送到新竹國軍醫院，到5日上午9時突然猝死，檢警初步相驗，張男除了手腳有與堂弟互毆留下的傷痕，表面並沒有明顯致命傷， 將在7日由法醫解剖調查張男的確實死因。

由於張男的死因還不能確認是否與堂弟互毆有關，警方沒有依過失致死等罪的嫌疑人移送地檢署，但張男堂弟是最後和他接觸的人，檢察官傳喚初步詢問了解2人過往有糾紛，先喻令張男堂弟以1萬元交保。

(中時 )