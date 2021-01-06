大賣場手推車若使用不當恐潛藏風險，高雄一間家樂福今中午發生一起手推車衝撞人的意外，一名男子站在櫃檯前，後方一台手推車順著手扶梯高速滑下，直接撞擊男子背部，驚悚畫面曝光後，嚇壞不少網友。家樂福表示，第一時間已協助民眾就醫，後續也會負責，並加強員工安全教育。

高雄一間家樂福驚傳手推車撞人意外，今（6）日中午12時許，一名男子佇立於櫃檯前辦理業務，豈知，後方一台載滿物品的手推車隨著重力加速度高速滑下，當時一名男店員本想用腳將手推車踢開，卻不偏不倚地重擊於男子背部，男子遭到撞擊後，久久都無法挺直腰桿，只能痛苦地趴在櫃台前。

不少網友看到這段驚悚畫面紛紛直呼「超可怕」、「看到就覺得很痛⋯」，其他網友也表示，當時若是孩童遭撞，後果恐怕不堪設想。

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對此，家樂福表示，對於造成消費者受傷十分抱歉，事發當時工作人員有立即上前協助，並陪同就醫，後續公司該負的責任也會承擔，並加強教育賣場員工及相關商家的手推車時正確用法。

(中時新聞網)