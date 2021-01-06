香港警方今早以涉嫌違反香港國安法為由，大舉逮捕50餘人，國民黨對此表達高度的關切，如果港府的執法會造成寒蟬效應、實質限縮香港社會民主發展的後果，都是國民黨所不樂見的。國民黨呼籲港府審慎地對「顛覆國家政權罪」做最嚴格的界定，畢竟香港自主性和行政程序的透明如果不再令人信服，傷害的不只是香港的民主自由，也會波及兩岸關係。

包括民主黨前主席胡志偉、香港大學法律學院前副教授戴耀廷等多達50名泛民主派人士，今天清晨遭到香港警方以涉嫌「顛覆國家政權」帶走，此事涉及泛民去年為立法會選舉而進行的初選。

國民黨認為，港府之前曾表達過「初選會令未來選舉不公平」的看法，基本上是過度憂慮了。因為從台灣的經驗來看，初選過程對民主制度的功能，整體而言是正面的。

國民黨說，香港民主若要繼續發展，一定要容許在社會穩定的基礎上進行制度創新。穩定的政黨競爭會讓香港社會更自由、更有活力，不但民主派可以辦初選，建制派也應該辦初選，如此形成穩定的兩個或數個政黨，香港的民主才能成長拙壯，陸港關係也能夠更穩健的發展。

國民黨也指出，任何民主政黨都會以在議會過半，達到監督政府的最佳效果為目標。如果僅因施政可能會受到強力監督，就限制港民表達自由和建立穩定政黨體系的理想，不但是過度反應，而且也得不償失。

國民黨強調，基於中華民國憲法、和香港的淵源、陸港關係與兩岸關係的連動，國民黨長期關注港人處境，也一直密切注意港府的施政，呼籲港府，港版國安法的使用，應該要極為審慎，「顛覆國家政權罪」則要有最嚴格的界定。畢竟香港自主性和行政程序的透明如果不再令人信服，傷害的不只是香港的民主自由，也會波及兩岸關係。

國民黨指出，長期以來即秉持支持香港自由民主的立場，深切關心港人處境，近幾年來，香港民主自由的未來發展確實有令人憂慮的部分，國民黨認為，「要得到人心，才能長治久安」，任何破壞言論自由，傷及個人自由，皆有礙香港民主發展，呼籲北京與港府在處理香港民主自由方面應該特別謹慎、包容，避免限縮或破壞香港自由民主的未來發展。

(中時 )