前高雄市長韓國瑜卸任後，外界關心國民黨2022市長之戰要派何人出戰。國民黨高雄市議員陳若翠表示，前幾天他們赴雲林探視韓國瑜，她轉述，韓國瑜認為李四川是很好的高雄市長人選。

韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴今年元旦辭世，陳若翠等人曾前往雲林縣拈香致哀。陳若翠接受香港媒體《中評社》專訪時透露，韓國瑜回歸尋常生活，除非有些好友邀約，否則都深居簡出。當時陳若翠一行人曾問韓國瑜，最近有沒有關心高雄近況？韓國瑜笑說，2022應該會有人選出來。陳若翠接著問說，現在有風聲說是李四川啊！韓國瑜也認為，「李四川是很好的人選」。畢竟川伯過去在高雄的名聲很好，路平、燈亮、水溝通等政策確實讓高雄市民有感。

至於李四川願不願披藍袍出征2022？陳若翠認為，還是要尊重川伯及家屬的意願，藍軍得要備有多手策略。

陳若翠呼籲，國民黨中央要趕快就戰鬥位置，尤其高雄這一局，真的要找到一位能跟民進黨五五波的選將；她希望過完農曆年後，人選就會浮現。而黨主席選舉可能要拖到下半年，會讓後面的布局變得更晚，這也是高雄藍軍所焦慮的。

(中時新聞網)