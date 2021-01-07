教育部7日新聞稿表示，110年國中教育會考簡章將於8日公告，5月15、16日舉行，提醒考生留意期程，避免非必要出國，以免因新冠肺炎全球疫情持續嚴峻，而影響應試。

教育部表示，各考區簡章8日起在全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，可免費下載，也可上網（http：／／neac.rcpet.edu.tw）連結，各考區試務會並將販售紙本簡章。

會考考科包含國文、英語、數學、社會、自然及國文寫作，除國文寫作和數學科非選擇題，其餘皆是單選題。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例80：20，數學選擇題及非選擇題加權分數比例85：15。

集體報名者報名日期3月11日至13日，個別報名者3月8日至10日先自行上網填寫報名資料後，再於3月11日至13日親至考區試務會報名。4月9日寄發准考證，6月4日寄發成績通知單並開放網路查詢成績。

考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。

每天第一節考試說明自8點20分開始。如有需要使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試物品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，以免違規。

(旺報 )