南亞科(2408)即將於明(8日)召開2020年第四季線上法人說明會，揭開記憶體法說會序幕，隨著DRAM現貨價於去年12月大漲，本季合約價格看漲，加上資金重回電子股，華邦電(2344)、旺宏(2337)等記憶體製造廠股價全數上揚。

記憶體市況好轉，美國記憶體大廠美光股價持穩高檔，南亞科今日股價亦穩於91元之上高檔強勢整理。

記憶體廠旺宏、華邦電可望受惠Nor flash漲價的趨勢，支撐第一季營運表現。

華邦電、旺宏為Nor flash大廠，隨著市況持續熱絡，報價有喊漲的趨勢。陸廠中芯受美國制裁，兩家台廠亦有轉單效應，加上市場市場供給趨緊，今年上半年可望持續調漲。

華邦電並受惠利基型DRAM於去年第四季成功調漲，有利營運表現。

美光(Micron)即將公布最新財報，看好2021年DRAM記憶體需求，帶動美光股價在財報公布前提前上漲。外電指出，美光將於7日發表2021會計年度第一季財報。12月1日，美光調升季度財測，預計第一季營收將介於57億美元至57.5億美元，調整後每股盈餘介於0.69至0.73美元，高於先前預期的50億美元至54億美元，調整後每股盈餘0.40至0.54美元。

南亞科2020年12月自結合併營收為50.77億元，較11月增加3.65%，較前年同期增加17.24%。第四季營收約147.73億元，比第三季營收153.24億元，再季減約3.59%。

南亞科技將於2021年1月8日召開2020年第四季線上法人說明會，揭開記憶體法說會序幕，將公布去年第四季獲利以及對於今年第一季之展望。南亞科於上季法說會預期去年第四季市場可望趨於穩定，並偏樂觀看待本季展望。

隨著DRAM現貨價於去年12月大漲，本季合約價格看漲，有利於南亞科本季營運表現。據統計，2020年12月DRAM現貨價為3.46美元，比11月高出30%。研調機構TrendForce估計，今年第一季DRAM價格將止跌，並有機會小漲，預估季增約5%。

(時報資訊)