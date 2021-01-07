大批川普粉絲6日下午聚集美國會大廈外圍示威，最後衝進大廈建築，包圍眾議院，眾議院議員被要求蹲低，以策安全。（圖／美聯社）

美國總統川普的支持者闖入國會山莊之後，還和警方與維安人員對峙，引發國會現場暴動，過程中有一名女子中彈身亡。針對這起衝突事件，我外交部今(7日)表示遺憾，會繼續密切關注相關發展。對此，網友留言表示「外交部倒戈了喔」、「應該召回駐美代表蕭美琴，抗議美國暴警鎮壓自由打死人」。

美國國會參眾兩院在美東時間6日舉行聯席會議，認證2020總統大選各州提交的選舉人票。結果大批川普總統支持者前往鬧場，更闖入國會大廈，變成前所未有的大暴動。而警方在歷經數小時後，驅離闖入者，國會才得以恢復認證選舉人票程序。

針對川粉與警方的衝突，我外交部長吳釗燮今不評論事態本身的意涵，只說外交部對整個事件表示「遺憾」，因為美國跟台灣關係非常密切，所以會持續密切關注相關發展。

由於過去川普被視為挺台，尤其十分「支持」蔡政府，今川粉暴衝，我方態度也引起國內網友關注。許多網友見外交部表示「遺憾」，紛紛留言狠酸「是遺憾暴衝還是遺憾警察開槍？」、「居然不是撐川普...太讓我失望了」、「啊不是很支持川普」、「不撐一下川粉，真的愧對你們以前的堅持」、「遺憾?不撐民主嗎～川普太陽花」、「英粉錯亂中」。

網友留言。(取自批踢踢)

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(中時新聞網)