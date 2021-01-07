受惠於NB及遊戲機相關需求延續，且公司順利切入伺服器市場，散熱模組零件供應商—安力-KY(5223)第1季業績看好，安力-KY預估，第1季業績有機會較去年同期倍增，今年在非NB新產品出貨逐步放量下，安力-KY審慎樂觀看待今年營運，安力-KY預估，今年業績可望再創歷史新高。

安力-KY深耕散熱風扇零組件領域，為同業中少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，終端客戶產品以NB為主，不過公司近幾年逐步將產品線拓展至車用、5G基站及遊戲機等領域，目前新產品布局已開始收割，其中又以遊戲機的貢獻最為明顯，安力-KY為3家遊戲機廠散熱鰭片供應商，去年家用遊戲機佔整體營收已達9%。

由於安力-KY於昆山新力、昆山廣禾、重慶巨昊都設有研發部門，且研發技術中最重要為模具開發，精密模具開發製造是高品質、高效率製程技術首要關鍵，安力-KY擁有豐富專業模具設計與製作經驗，所生產散熱零組件均需依客戶之終端產品共同開發，於客戶產品開發初期即與客戶共同研討，藉由產品模具設計預期探討生產開發的可行性，藉由完善的設計製程規畫達到精確開發成本管理，使客戶產品在市場具備競爭力，因而成為安力-KY之競爭利基。

受惠於遠距生活及宅經濟需求強勁，安力-KY業績自第2季展現強勁成長力道，第4季也無淡季影響，去年12月合併營收為2.27億元，年成長67.6%，再創單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為6.4億元，季增2.89%，再創單季歷史新高，累計去年合併營收為20.75億元，年成長41.42%，創下歷年新高。

隨著非NB出貨逐步放量，且NB及遊戲機需求穩定，安力-KY預估，今年第1季業績可望較去年同期倍增，今年非NB產品佔比有機會突破20%，成為推升公司今年業績再創新高的助力。

(時報資訊)