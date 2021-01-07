淡水樹梅坑溪惡臭冒沼氣，台灣民眾黨不分區立委邱臣遠6日前往會勘（戴上容攝）

淡水樹梅坑溪惡臭冒沼氣，台灣民眾黨不分區立委邱臣遠6日前往會勘（戴上容攝）

淡水區樹梅坑溪下游近期發出惡臭、冒出沼氣，附近居民行經飽受惡臭之苦，憤而將影片上傳到臉書，台灣民眾黨不分區立委邱臣遠6日前往會勘，中央第十河川局表示，建議地方政府先行清淤，新北水利局則回應，將盡速研議河道整理或其他方案。

樹梅坑溪流附近有紅樹林生態區、觀山公園，並設置自行車道，是當地民眾運動好去處。居民指出，河道近期不明原因散發陣陣惡臭，質疑是上游非法養豬戶、民生污水流入，且退潮時會留下厚厚淤泥，水位曾離提防僅差15公分，甚至有倒灌情形，多次向相關單位反應都無用。

邱臣遠說，接獲當地民眾陳情緊急辦理會勘，希望能解決地方問題，他要求第十河川局提供新北針對樹梅坑溪作專案預算的申請，藉此改善周邊居民生活，另希望增設景觀廁所、YouBike站點。

經濟部水利署第十河川局副局長許朝欽表示，樹梅坑溪沼氣生成是因淤積、淤泥的厭氧現象，建議新北市府先行清淤，其餘水土改善以及修復設施需求，建議地方申請前瞻計畫。

新北市政府水利局水利工程養護科長楊文忠說，市管河川及區域排水市府都有辦理河道整理，樹梅坑溪下游惡臭問題係因位處感潮帶，淡水河水會回流至樹梅坑溪，且河道淤土堵塞至出水口，才會導致底泥沉澱於河道，市府將儘速邀集相關單位，研議處理方式。

針對民眾質疑樹梅坑溪是因民生污水或養豬戶汙染，楊文忠回應，竹圍地區污水接管已完成，環保局回應，上游有3戶列管戶，經連續兩天檢測水質也都正常，排除遭污染可能，呈現黑色有可能是潮汐時導致底泥遭翻攪、擾動所致。

(中時 )