新北市樹林區三龍里俊興街312巷有條後村圳排水溝渠，因長久無灌溉作用，且常有不效人士往溝渠丟垃圾，導致整條水溝飄出陣陣惡臭，當地里長不斷爭取改善，獲得民代支持，由水利局委外廠商做渠道改善工程，雖去年7月曾因結構物封阻施工停擺，但近期終於完成子母溝施作，原本惡臭溝渠煥然一新變身為綠意水道，惡臭味也隨之消散。

後村圳有超過280年的歷史，早期是重要的人工水利設施，溝渠引進大漢溪水灌溉樹林、新莊、三重一帶的農田，但因時代變遷農田消逝，溝渠已無灌溉作用，加上坡度平緩，水流經常流不動，淤積嚴重散發惡臭。

三龍里長周淑甘表示，附近居民、學童行經俊興街時都抱怨很臭，為了解決惡臭問題，去年與立委蘇巧慧、新北市議員陳世榮、廖宜琨等人多次會勘，渠道改善工程才開始動工，不過去年7月間施工單位挖至塔寮坑溪橋墩後，曾遇石牆封阻一度停工，溝渠又再度散發惡臭，一直到上個月才開始復工。

水利局表示，施工單位原施工時發現塔寮坑溪出水口遭封阻，原想向第十河川局申請破堤改善，但風險太大，大水一來可能會導致溪水倒流，後來便將溝水導向潭底溝。由於後村圳積淤時間長，泥土惡臭，因此在施作子母溝時將水底的泥土固化，並在170公尺的子溝2側種植草皮，達到綠美化作用，工程已在去年12月底完工，目前水流順暢狀況良好，惡臭味減少許多，但仍會要求公所定期清淤，維持溝水環境。

(中時 )