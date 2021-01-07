螺絲廠世豐(2065)2020年12月合併營收達2.54億元，訂單出貨動能強勁，帶動營收已連續五個月繳出歷史單月新高，且年增率達42.97%。2020年第四季、全年合併營收分別達6.93億元、22.54億元，同創歷史新高，分別較2019年同期成長62.05%、24.02%。

世豐表示，主要受惠美國地區銷售保持強勁動能，疫情催化居家裝修需求高漲，不僅帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，再加上美國房市交易熱絡、新屋開工數回升，挹注建築工程通路客戶備貨力道同步放大。另一方面，隨著客戶對於強化建築結構應用需求增加，帶動長尺寸螺絲銷售表現，2020年長尺寸螺絲產品比重較2019年的27%提升至30%，同步推升整體產能稼動率保持高檔，皆為挹注世豐12月、第四季及全年營收同步創下新高之動能。

展望2021年第一季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐持續看好於美國地區整體接單表現及出貨動能保持暢旺，隨著終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，加上建築工程通路客戶訂單逐步回升下，推升整體訂單能見度達5個月。

世豐進一步表示，憑藉公司擁有全尺寸齊全產品線、國內最大烤漆、噴頭表面塗裝生產製程，以及近年積極強化數位智能化轉型與自動化生產效益，有效滿足客戶高客製化產品研發、穩定產品品質、訂單交期等，已成為品牌商、建築裝修通路客戶之重要供應合作夥伴；面對上游盤元原物料價格自2020年第四季至目前明顯上揚，已與主要客戶達成部分產品漲價協議，亦同步調整產品銷售組合、提升自動化生產比例等策略，有助於創造整體營運正面效益。

(時報資訊)