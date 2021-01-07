警方發現詐團成員其身上、機房或交通工具都有「保平安」的媽祖壓轎金。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

查警扣犯案工具有筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第3級毒品愷他命及犯案交通工具。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

陳姓主嫌為首的詐欺集團，在南投設機房詐騙大陸人民，台中警方獲報後，趁今年大甲媽到埔里遶境時，跟監隨香的陳嫌與11名集團成員並逮捕，發現其身上、機房或交通工具都有「ㄍ」的媽祖壓轎金，警方依詐欺罪嫌送辦，其中陳嫌等3人收押，另8人交保，並持續擴大追查。

台中與南投警方聯手，利用大甲媽到埔里繞境時，出動便衣刑警混入人群中，並循線查到陳嫌等人藏匿的機房，翌日前往攻堅，陳嫌旗下成員剛好在線上分工詐騙被害人，被逮個正著，警方進一步調查陳嫌及成員，發現都是詐欺累犯，且機房「狡兔有3窟」，經常變更機房及藏匿處所，規避警方查緝。

有成員向警方供稱，因在南投地區「工作」為求順利，適逢大甲媽祖繞境行經埔里，陳嫌帶大家隨香求保佑、員警嘆「媽祖靈驗，走歹路無法保佑」。詐騙手法假冒大陸的微信APP安全客服中心，向被害人謊稱其身分遭盜用，在網路販賣違法口罩，須配合調查等詐術。

警方指出，陳嫌等11名詐欺集團成員，其中4名為女性，查扣犯案工具有筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第3級毒品愷他命及作案交通工具自小客車3輛等證物，全案依詐欺、組織犯罪、毒品危害防制條例等送辦。

(中時 )