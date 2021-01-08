台南市警察局8日發布人事命令，包括台南市刑大、分局偵查隊長等13人職務異動，部分因上一波卡到新舊警察局長交接期而取消的異動，此次終於再度正式公布；日前傳出洩密案的白河分局偵查隊，隊長記堂源則被調任刑大勤務指揮中心主任。

台南市警察局表示，因佳里分局偵查隊隊長退休，刑事警察大隊專員有缺待補，部分分局長考核偵查隊隊長不適任現職，為落實獎優汰劣，強化刑事偵防能量，以應現階段治安工作需要，通盤檢討調整職務。

此次異動人事包括：南市刑大偵二隊長王啟仁調佳里分局偵查隊長、第二分局偵查隊長吳俊德調刑大偵二隊長；麻豆分局偵查隊長王宥薦調第二分局偵查隊長、刑大偵五隊長陳正忠調麻豆分局偵查隊長。

善化分局偵查隊長謝貴琳調刑大偵五隊長、刑大偵查組長陳政輝調善化分局偵查隊長；白河分局偵查隊長記堂源調刑大勤務指揮中心主任、刑大勤指中心主任胡義忠調白河分局偵查隊長。

刑大專員周志遠調刑大偵查組長；公關室警務正劉智豪調刑大專員；刑大偵八隊長張又彬調刑大偵四隊長；保防科股長李政憲調刑大專員代理偵三隊長；刑大偵三隊長方富麒調保防科保防股長。

(中時 )