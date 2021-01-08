慧洋-KY(2637)公告2020年12月合併營收為11.28億元，年增0.37％，創歷史新高，營業利益為2.78億元，營業利益率為25％，業外部分則因日幣兌美元升值及新台幣兌美元升值，而分別有110萬美元匯兌損失，另外有轉投資華票大樓資產減損回轉利益約400萬美元，單月稅前淨利2.92億元，每股稅前盈餘0.4元。

2020年因新冠肺炎疫情影響上半年集團營運，全年營收為119.39億元，年減13.69％，稅前淨利1.34億元，年減93.96％，每股稅前盈餘0.18元。

公司自下半年起，散裝航運市場需求回溫，慧洋平均單月營業利益率穩定維持在15～17％之間，12月單月營業利益率更回升至25％，雖因匯率波動、美元走弱，一定程度影響公司自結稅前淨利表現，全年仍成功由負轉正。

從整體市場供需面來看，慧洋樂觀看待2021年將逐步好轉，全球原物料需求仍持續成長，中澳之間的貿易問題，也由於大陸境內限電危機所引發的經濟復甦疑慮而可望緩解，進而重啟大陸煤礦輸入需求，加上大陸國內糧食庫存仍低於安全水位，大豆穀物等仍須仰賴美洲進口，慧洋認為，短期不利因素的緩解加上長期需求持續成長，散裝航運將擺脫2020谷底迎接春燕到來。

在船隊規劃上，今年慧洋預計再新增6艘新船（Panamax 2艘、Supramax 1艘、Handy 3艘），而其中有3艘為NOx第三期環保節能船舶，佈局速度領先業界，在未來環保法規日趨嚴謹的狀況下，慧洋船隊競爭力可望進一步提升。

(時報資訊)