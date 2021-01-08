外送員遭女客毆 檢聲請簡易判決 16:282021/01/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21歲藍姓女子因外送員餐點爭執，揮拳打外送員頭部，遭檢方聲請建議判決處刑。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21歲藍姓女子去年5月因餐點外送問題，和李姓外送員起爭執，藍因此徒手攻擊李頭部，導致李頭部外傷、頭暈，經李報案後，桃園地檢署偵結，聲請法院簡易判決處刑。 檢方調查，桃園市中壢區藍姓女子叫外送，因中正路某處1樓，因餐點外送問題，和外送員發生爭執，藍因為不滿，揮拳攻擊李男頭部，導致李男受傷。李因此向警方報案。 檢方認為，藍姓女子涉犯傷害罪，聲請法院簡易判決處刑。 北市議會通過聲請萊豬釋憲 民進黨一動作王鴻薇傻眼：太難看 催收黨公職分攤金引反彈 國民黨期盼黨員體諒財務困難 (中時 ) #外送員 #聲請 #藍姓 #頭部 #餐點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16歲少年載女友拒檢連闖6紅燈 警連轟12槍開3萬多罰單 12:162021/01/08 社會 老父終結腦麻女 法官建請特赦 04:102021/01/08 社會新聞 泰羽賽防疫嚴密 賽娜誤會規定 04:102021/01/08 運動天地 大南環通車前 高雄輕軌加強模擬營運 13:292021/01/08 財經 小黃違停公車站 女大生急閃摔車爆頭慘死2審判決逆轉 15:312021/01/08 社會 優良受刑人返家探親裝染疫採檢2次 竟是欠獄友錢怕回牢 14:302021/01/08 社會 輕航機失事2死 家屬質疑氣候不佳還飛 14:532021/01/08 社會 中山分局3員警每月拿6萬三節加碼 索賄色情酒店聲押禁見 08:102021/01/08 社會 不滿同學研究室丟蒜頭 女研究生嗆自己黑道還打人 16:232021/01/08 社會 蒐證藥廠主管性騷擾 女員工拍下露屁照竟遭記過 09:212021/01/08 社會 外送員寒風中等客取餐30分鐘 原因令人傻眼 16:302021/01/08 生活 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 台灣一夜急凍25人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 - 社會 分手春光外洩 前男友狂傳13張淫照到推特喊：情慾風 - 社會 機師夢碎 25歲獨子首體驗輕航機遇死劫 父慟：明年原要出國學飛 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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