21歲藍姓女子去年5月因餐點外送問題，和李姓外送員起爭執，藍因此徒手攻擊李頭部，導致李頭部外傷、頭暈，經李報案後，桃園地檢署偵結，聲請法院簡易判決處刑。

檢方調查，桃園市中壢區藍姓女子叫外送，因中正路某處1樓，因餐點外送問題，和外送員發生爭執，藍因為不滿，揮拳攻擊李男頭部，導致李男受傷。李因此向警方報案。

檢方認為，藍姓女子涉犯傷害罪，聲請法院簡易判決處刑。

(中時 )