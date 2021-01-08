台塑四寶今日針對第一季營運提出最新看法，有鑑於傳統農曆春節關係，工作天數減少，台塑、南亞、台化紛紛預估第一季營收會相較去年第四季減少，針對油價，台塑化也預估，上半年保持穩定、下半年開始回溫。

台塑(1301)表示，因農曆春節交運天數減少，影響出貨量，加上配合中油18吋乙烯管線檢修，有仁武PVC、VCM以及(石咸)廠安排歲修，加上麥寮HDPE、正丁醇、AN及MMA 廠、寧波AE及SAP廠也安排歲修，合計9個廠比去年第4季4個廠多5個廠，產銷量減少，預估開工率90%，低於去年第4季93%，加上近期下游加工廠面臨原料成本難以轉嫁的困境，購買意願降低，因此，預期第1季營業額將比去年第4季減少，另外，自去年第4季以來，因海運艙位、貨櫃需求遽增，運費大漲，目 前至東南亞國家運費上漲30~40美元/噸，至美國、印度、孟加 拉及澳洲運費則上漲超過100美元/噸，且艙位供應緊張，恐影響銷售量及交期。

南亞(1303)表示，第一季預計電子材料、化工產品、塑膠加工產品等均會受到農曆春節工作天數減少，導致營收減少，僅聚酯產品因台灣廠聚酯絲備胚需求持續，且回收絲占比提升，產品組合改善，較不受農曆春節假期，工作天數減少等影響，加上美國廠無假期因素，營收增加，整體營收略增，整體來說，南亞預估，第一季合併營收較2020年第四季略減。

台化(1326)表示，就今年來說，整體年合併營收以目前的市況預估會優於2020年，其理由包括新冠疫情雖然各國陸續有疫苗施打，但疫情仍在高峰發展，宅經濟將持續擴張，加上各國財政寬鬆政策持續，有助於消費，且歐洲、美國、南美洲及印度疫情短時間控制不了，影響生產力，大陸疫情比較上安定，成為主要製造中心，原材料需求有利於台灣就近供應，再者，芳香烴過去二年受大陸新產能的影響，經營艱苦，今年PX新產能不多，但PTA新產能超過 1,000萬噸，台化芳香烴自第二季起全產可能性高；台化進一步表示，由於接單早及籌備船艙、貨櫃，目前預測元月的營收會小幅低於去年12月，第一季亦同會略低於去年第四季。

台塑化(6505)表示，2021年石化市場因大陸、韓國及東南亞產能增加，非預期停工的韓國、日本輕裂廠預計於1月下旬復工，加上2021年亞洲輕裂廠定檢計畫將較2020年少，供給大幅增加下，產品價格恐面臨壓力，惟受疫情影響，2020年消費型態轉變，石化產品需求超越新增產能，需求成長是否能持續，將待農曆年後觀察，整體輕裂廠因油價趨於平穩，且疫情受到控制，能維持穩定獲利，台塑化預估，1月煉油廠平均日煉量32萬桶/日，3月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量33萬桶/日(61%)，輕裂廠第一季全量運轉，另外，台塑化認為，各主要機構皆預期今年油價持續逐季上揚，價格落在50元/桶至63美元，預估今年油價上半年保持穩定、下半年開始回溫。

(時報資訊)