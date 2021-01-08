2021年第一場羽球賽事即將在12日於泰國開打，球后戴資穎、周天成等人都已在3日提前赴泰備戰，然而日本球王桃田賢斗卻因為染上新冠肺炎，導致整個日本隊都被迫接受隔離，最終選擇退出比賽，如今日本媒體撰文諷刺桃田賢斗，因為他一人的緣故讓其他隊友受累，因而損失高達上4000萬日幣(1078萬台幣)獎金。

12日起的泰國公開賽總獎金100萬美元，緊接著登場的豐田公開賽總獎金同樣是100萬美元，月底的年終總決賽總獎金150萬美元，日本除了桃田賢斗外，男單西本拳太、女單奧原希望、女雙福島由紀／廣田彩花都已獲得年終總決賽參賽資格。

日媒分析，奧原希望以及福島由紀／廣田彩花都有在總決賽上奪冠實力，西本拳太等其他日本球員也有望取得更好名次，日本隊集體缺席年終總決賽將損失至少4000萬日元獎金。

桃田賢斗在2019年整個賽季勇奪11座冠軍，改寫了金氏世界紀錄，個人獎金累計高達53.69萬美元（約1500萬台幣），成為世界羽聯第一個單季獎金突破50萬美元的球員。然而卻因為個人不小心染病，影響到全隊都無法參賽，錯過爭取獎金機會。

(中時 )