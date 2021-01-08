Kiwebaby片中對李國煌擺架子。（光年映畫提供）

有「台灣最強偽娘」之稱的藝人Kiwebaby，自綜藝節目《大學生了沒》班底出身以來，就以精緻嬌俏的臉蛋，和女孩們都羨慕的高挑纖細的女兒身打扮備受注目，近年來他轉戰演員，將在新年賀歲片《男兒王》與新加坡喜劇天王李國煌一較高下。Kiwebaby表示闖蕩新加坡拍電影，對他來說一切都很新鮮，一開始看到劇本，知道是變裝皇后的喜劇題材，而且戲份不少令他感到興奮加緊張，開拍前還特地報名了5場台北的變裝皇后對嘴比賽，做足功課。

Kiwebaby在《男兒王》裡有許多舞蹈演出，先前沒有舞蹈基礎的他，和李國煌及其他演員們接受了一連串的表演及舞蹈課程訓練，每天花8小時以上的時間練舞，Kiwebaby練到腳底都起了水泡，但為了把握演出機會，仍然忍痛拼命練習，在拍攝前期吃足了苦頭，他感慨的說：「表演歌舞確實比演戲難上許多，體會之後對於能歌善舞又會演戲的國際巨星們著實心生崇拜。

因為拍片前密集練舞的關係，他跟李國煌建立起好交情，他表示國煌哥是非常平易近人，總是和晚輩們無私分享經驗的資深大前輩：「在片場聽國煌哥說故事，我常常會笑到花枝亂顫，等戲的過程都變成很快樂的事！」，李國煌也常常稱讚他女裝扮相比自己美，讓他信心大增。該片下月10日全台上映。

(中時 )