美國總統川普支持者6日闖進國會,企圖阻止國會認證總統當選人拜登勝選,衝突後造成至少4人死亡,讓美國民主淪為笑柄。前民進黨立委沈富雄最愛用這4字形容川普:「喪心病狂」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示,如果川普只是瘋狂,就不算壞,這兩個不能並存,又壞又瘋狂。看到美國國會山莊之亂,他想出了32個字︰「一意孤行、無法無天、違法亂紀、倒行逆施、瞞天過海、鮮廉寡恥、喪心病狂、帶頭作亂」,這32個字,是累積所有政治人物幾千年來的惡行惡狀,集天下之大成。這8句,他最喜歡「喪心病狂」。

沈富雄指出,川普生病了,而且病得很重,所以變成狂了。因為一狂的話,心都沒了也就是「喪心」。心沒了,也就可以解釋川普的每件事,其他都是邊陲作用。

川粉闖美國國會,美國台裔運輸部長趙小蘭的老公、參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)批評,「They failed They failed,Its Over Its Over。」沈富雄對此表示,翻譯就是他們輸了、他們輸了,暴力失敗;下面那一句,結束了,幸虧我們贏了,好險。從這充分展現英文的缺陷,比起他上面的形容川普的這32個字「一意孤行、無法無天、違法亂紀、倒行逆施、瞞天過海、鮮廉寡恥、喪心病狂、帶頭作亂」,就比較沒有那麼精采。

(中時新聞網)