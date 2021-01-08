美國總統川普支持者6日闖進國會，企圖阻止國會認證總統當選人拜登勝選，衝突後造成至少4人死亡，讓美國民主淪為笑柄。前民進黨立委沈富雄最愛用這4字形容川普：「喪心病狂」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，如果川普只是瘋狂，就不算壞，這兩個不能並存，又壞又瘋狂。看到美國國會山莊之亂，他想出了32個字︰「一意孤行、無法無天、違法亂紀、倒行逆施、瞞天過海、鮮廉寡恥、喪心病狂、帶頭作亂」，這32個字，是累積所有政治人物幾千年來的惡行惡狀，集天下之大成。這8句，他最喜歡「喪心病狂」。

沈富雄指出，川普生病了，而且病得很重，所以變成狂了。因為一狂的話，心都沒了也就是「喪心」。心沒了，也就可以解釋川普的每件事，其他都是邊陲作用。

川粉闖美國國會，美國台裔運輸部長趙小蘭的老公、參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)批評，「They failed They failed,Its Over Its Over。」沈富雄對此表示，翻譯就是他們輸了、他們輸了，暴力失敗；下面那一句，結束了，幸虧我們贏了，好險。從這充分展現英文的缺陷，比起他上面的形容川普的這32個字「一意孤行、無法無天、違法亂紀、倒行逆施、瞞天過海、鮮廉寡恥、喪心病狂、帶頭作亂」，就比較沒有那麼精采。

(中時新聞網)