北韓自5日起於平壤舉辦勞動黨第8次全代會，北韓領導人金正恩在會中，要求美國撤回對北韓的敵視政策，同時要求南韓應同一標準的遵守雙方協議。而金正恩也承諾，在敵方不針對北韓使用核武的前提下，北韓也不會濫用核武。

根據《朝中社》報導指出，北韓領導人金正恩在勞動黨第8次全代會上，發表對美國、南韓的各種要求。其中金正恩對拜登新政府要求主動撤回對北韓的「敵視政策」。而由於在美國總統選舉期間，拜登多次抨擊北韓，並直接稱呼金正恩為「暴君」，屆時拜登政權要如何反應，將會成為關注的焦點。

對於南韓部分，金正恩則認為南韓政府不斷提出防疫合作、人道支援、民眾觀光等非本質性的議題，看似想要改善南北韓關係，但金正恩認為，只有南韓政府可以開始嚴格控管那些反統一的行為，南北韓才有辦法在信任與和解的基礎上，共同前進。

而金正恩也抨擊南韓大肆購買尖端武器的行為，已經違反南北韓的軍事協議，並指稱，如果南韓政府要持續以北韓的軍事武力做文章的話，是否要先審視自身不斷增加武力的行為。如此雙重標準的思維，對北韓而言也是一種挑釁，必要時將會與南韓開槓。

在軍事方面，金正恩首度對外承認北韓正在研發新型的和動能潛艦，目前已經完成設計階段。在會中，金正恩也表示目前北韓的洲際彈道飛彈射程達到1萬5千公里，攻擊範圍遍布全美，但命中率仍有待提升。

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(中時新聞網)