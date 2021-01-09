英國近日傳出，一位老人由於跌倒躺臥在雪地之中無法動彈，而他的鄰居雖然急忙呼叫救護車，但救護車卻遲遲沒有出現，最後是老人家屬返家後看到，才急忙將老人轉移到箱型車中，送往附近醫院救治，而救護車在3小時後，終於抵達現場。

根據《鏡報》報導指出，現年75歲的英國男子阿諾德（George Arnold），在6日因為腳滑而摔倒在雪地之中，他第一時間就打電話給他的兒子伊恩，伊恩接到電話後，就急忙趕到醫院，沒想到他並沒有在醫院看到自己的父親，於是返回父親住所，發現父親竟然依舊倒臥在地上不能動彈，而且並沒有看到任何救護車。

伊恩先是與朋友將父親移到箱型車中，阿諾德才說，他因為跌倒而無法動彈，附近有一對男女看到之後，隨即替他呼叫了救護車，而急救專線的人員告訴阿諾德，盡量不要移動，並且保持溫暖。而阿諾德的鄰居也遞上了一條毛毯給他，但毛毯依舊無法抵抗寒冷的天氣。

最後，經過醫院的治療後，阿諾德的恢復狀況尚算良好。而救護車也在報案之後3小時才抵達現場，引起不少人抨擊。而負責營運的西北救護車服務隊則表示，當時他們正在其他地方處理將近100起的緊急事件，所以無法快速的抵達現場，對於阿諾德的遭遇感到十分抱歉，目前正在對上展開調查，查看是否有任何疏失而導致這起意外發生。

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(中時新聞網)