【愛傳媒葉元之專欄】美國有川普煽動仇恨，被推特永久停用帳號，台灣則有行政院長養側翼網軍攻擊反對聲音、製造社會對立。

我在此鄭重要求蘇貞昌要為這種不入流的行為道歉！1月8日我被一個綠側翼粉專「奉命刑事」造謠抹黑，這個粉專貼出兩張我前天會勘時的照片，講我雙手插口袋、盤手抱胸，卻讓警察幫我撐傘是在耍官威。

還說我四肢萎縮退化，底下留言更盡是攻擊我的言論，但事實是，經過現場影片可以很清楚看到，當天雨不大，我並沒有要撐傘，熱心警員要幫我撐傘，我多次拒絕。

但就在這過程當中，被蘇側翼粉專截圖散佈謠言，然後1450瞬間高潮，相當惡質，「奉命刑事」粉專是2018年蘇貞昌和侯友宜競選新北市長時成立的。

侯勝選後，仍然以侯友宜當作主要攻擊目標，內行的人都知道，這是蘇貞昌陣營的直屬側翼粉專。

元之因為日前指出蘇貞昌搞錯松阪豬，讓蘇鬧了大笑話，他被鄉民酸爆，蘇貞昌陣營網軍立刻發動抹黑攻勢要給我教訓。

想請問蔡英文總統，這充滿謠言、抹黑、對立的台灣社會，是您要的嗎？

您不用管管蘇大院長嗎？還是您管不住他？

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)