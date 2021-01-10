男性演員扮演的旦角。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

傳統民間藝陣常見藝師循著唱詞情境搭配誇張肢體動作即興演出，表演內容即情即景，充分展現在地文化精髓。為了進一步保存與記錄傳統表演藝術，台南市文化資產管理處繼2019年出版小戲藝陣專書《歡聚樂 離別苦 情是何物：臺南藝陣小戲縱橫談》，2020年底再度推出歌舞藝陣專書《千嬌百態：臺南藝陣之歌舞風情》。

由國立成功大學藝術研究所施德玉教授撰寫的《千嬌百態：臺南藝陣之歌舞風情》針對歌舞藝陣表演情節及身段進行分析，更將台南歌舞藝陣團體的精采演出內容收錄其中，包括東山北勢寮藝陣團的《董漢尋母》、新營太子社區牛犁車鼓陣的《牛犁歌》、七股竹橋慶善宮牛犁歌陣團的《桃花過渡》等。

文資處指出，透過出版專書，使讀者對台南地區藝陣文化有更全盤深入認識，加強延續傳統表演藝術生命力，進而讓這些舊時民間藝術瑰寶再現風華。

文資處表示，台灣傳統歌舞藝陣以民間載歌載舞的「踏謠」為表演基礎，內容大多沒有固定情節和刻板規範，除了在神明生日、祭典出巡、新廟落成時表演，偶爾，也可見於民間婚喪喜慶場合。

常見於台灣廟會慶典的「車鼓陣」是歌舞藝陣中的典型代表，以「丑」和「旦」為主，互相對弄，表達男女互動關係。旦角扮相通常妖豔嬌媚、溫柔婉約，有時可見旦角與丑角扮演者性別對調，由女性演員扮演男性身分「丑角」與由男性演員扮演「旦角」打情罵俏，扮相滑稽、詼諧逗趣，深受民眾喜愛。

台南是無形文化資產的寶庫，對相關文資保存議題有興趣的朋友，歡迎至台南市政府文化局各出版品合作展售單位洽購書籍，或至文化局出版品網站查詢。

(中時 )