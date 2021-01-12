美國政府周一宣布，由於未能解決與歐盟在飛機補貼議題上長達16年的爭端，美國將自周二起對法國與德國的飛機零組件與其他產品課徵新關稅。

在周一晚些時候向托運人發出的通知中，美國海關及邊境保衛局表示，新關稅措施將自美東時間周二凌晨12:01起實施。在發出通知之前，美國貿易代表署宣布，將對包括機身與機翼組件等法國與德國的飛機零件加徵15%關稅，並對某些葡萄酒加徵25%關稅。

一名歐洲的消息人士透露，華盛頓與布魯塞爾之間為解決這場紛爭的談判，在川普政府即將卸任的最後這幾周陷入僵局。華盛頓亦要求與英國達成一個單獨的解決方案，因為英國亦持有空巴股份，但已經退出歐盟。

歐盟表示，將尋求與美國總統當選人拜登迅速解決這個問題。拜登將於1月20日宣誓就職。拜登團隊尚未對此關稅問題發表評論。

在這場貿易戰中，美國與歐盟都分別獲得世界貿易組織（WTO）支持，美國獲准對75億美元的歐盟商品課徵關稅，而歐盟則獲准對40億美元美國進口商品加徵關稅。

空巴表示，美國貿易代表署將關稅措施擴大到納入法國與德國製造的飛機零件將產生反效果，最終可能打擊阿拉巴馬州莫比爾市的空巴A320與A220飛機組裝廠的勞工。

針對美國新公布的關稅措施，法國葡萄酒出口商聯合會表示，這將帶來重磅級的打擊。美國葡萄酒貿易聯盟主席Ben Aneff表示，與之前臨時通知的關稅行動不同，這次美國貿易代表署並未對已經在運送途中，或已在航行中的產品給予任何豁免，這個決定非常不公平。

Aneff周一致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）敦促修改這項措施，為已在運送途中的貨物提供豁免。他表示，此舉將重創美國許多餐旅業和葡萄酒業的公司，而這些公司因防疫封鎖措施已經深受打擊。

(時報資訊)