外傳男生的小弟弟的長度可以來到30公分，如果低於這個數字，就該自卑了嗎？首先你可能量測的方式就出了問題。《健康療天室》主持人Ruby與泌尿科專任醫師羅詩修與陳偉傑醫師，在談笑中將男生最在乎的數字問題，一一說明。

《健康療天室》第3集 GG增大術過程全曝光！原來女人要的不是長久而是...。(影音來源/健康療天室)

●長度、粗度與硬度的平衡 醫師：台灣男性硬度夠強

醫師表示，雖然臨床上的確可以藉由手術讓生殖器長度和粗度有所改變，但是一般來說，尺寸不是重點，硬度反而相對重要，伴侶的感受會更直接。有人誤信坊間偏方，亂抹來路不明的印度神油，結果讓下體潰爛，得不償失。

如果還是在乎自己的大小，不妨先試著量測，至於正確的測量方法，可能和你想的不一樣。此外，低於平均值的人也別傷心，可以靠增大術等後天協助，重振雄風。完整內容都在《健康療天室》第3集：GG增大術過程全曝光。

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

(中時新聞網)