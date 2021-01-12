觀霧國家森林遊樂區樂山林道6K飄初雪（新竹林區管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

觀霧國家森林遊樂區樂山林道6K飄初雪（新竹林區管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

接連幾波寒流報到，海拔約2000公尺的觀霧國家森林遊樂區12日凌晨降下今年的初雪，不過林務局新竹林區管理處表示，降雪時間不長，且天氣轉乾冷漸漸回暖，樂山林道1.2公里以下已經融雪，顧及行車安全，新竹林管處表示，現場將視積雪及路面結冰情形於樂山林道0公里處管制車輛進入。

前幾波寒流觀霧地區沒有降雪，不料今凌晨竟悄悄降下初雪，讓遊客又驚又喜，林務局新竹林管處表示，位在樂山林道6公里處的觀景平台覆上皚皚白雪，景象美不勝收。育樂課指出，因為天氣轉為乾冷，雖然氣溫依舊偏低，但水氣不足降雪並未持續，目前也有部分積雪開始融了。

新竹林管處表示，觀霧國家森林遊樂區位於海拔2000公尺山區，時有降雪機會，為顧及入園車輛及遊客安全，後續將視園區積雪及路面結冰情形，於部分路段機動管制車輛進入，請遊客配合管制。

另外，新竹林管處提醒遊客，於行前查看天氣預報及注意保暖禦寒，且園區車道、步道或棧道因積雪或結冰較溼滑，務必小心行走，注意自身及行車安全。

(中時 )