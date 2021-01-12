高雄林園工業區台灣苯乙烯工廠12日下午傳出火警，廠方聲稱因廢水池邊作業產生火星，掉入引燃沼氣而起火，造成61歲蔡姓、28歲郭姓男員工燒燙傷，意識清楚分送海軍總醫院、建佑醫院治療，警消獲報到場，3點時已控制火勢。

高市消防局下午2時36分獲報，位於林園區工業一路7號的台灣苯乙烯高雄廠火警，出動林園、大林、高桂、大寮、小港分隊15車30人前往搶救，3點左右回報已撲滅火勢。

高市環保局表示，台苯於下午2點39分通報，指在2點35分時，動火作業不慎引起火災。

據了解，台苯廠內廢水池因旁邊作業產生火星，掉入引燃沼氣，再導致苯桶燃燒發生火警，正在施工2名員工燒燙傷，60歲蔡姓員工臉部及雙手下臂燒燙傷，面積約18％，意識清楚送海軍總醫院；28歲郭姓員工臉部及四肢約17％燒燙傷，由台苯自行送往建佑醫院治療。

林園多位里長趕往廠區了解狀況，環保局、勞檢處人員也在現場稽查，釐清意外發生原因。

臉書社團「林園五四三」立刻有網友拍照錄影發文，畫面中台苯廠區冒出濃濃黑煙，幾公里外都看得到，居民留言痛批「林園人又要吸廢氣了」、「社團常常罵也不痛不癢，完全罰不怕」、「罰款都上繳，空氣汙染卻當地居民吸」。

(中時 )