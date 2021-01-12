天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町及嘉義天成文旅-繪日之丘，針對居家檢疫者之「家人」推出「安心防疫家人入住專案」，返台的居家檢疫者於熟悉的家中自主隔離，同住的家人朋友改住飯店，即日起至2021／04／30凡透過電話或現場訂房，雙人房(1-2位入住)不分平假日每房每晚1,600元起，適用對象需連續入住14晚(含)以上，本專案不含早餐，入住台北館別還可以搭配觀傳局「台北加碼GO」活動，每房依政府規定憑一位本國籍身分證使用可折抵1,000元。

天成飯店集團重視每位客人的健康，防疫部份完全配合政府所有因應措施，集團旗下各館公共區域皆有備有酒精消毒機供客人使用，另備有額溫槍，此外針對公共區域如：樓梯扶手、門把…等，每2小時進行一次消毒，客房部分依循防疫標準，使用75％酒精或稀釋漂白水進行環境消毒，秉持加強清潔及消毒工作，積極防護。

台北凱撒大飯店擔心國人有家歸不得，決心加入交通部所推「B計畫」陣線，推出「家人安心‧歡迎回家」住房專案，即日起~2021.03.31，去年底甫全新裝修完工的精緻客房，連續入住14晚以上，不分平假日每晚最低只要1,600元起，盼能讓健康的家人沒有負擔的外宿且如住在家中一樣的舒適自在。

台北凱撒大飯店強調，農曆春節將近，出現大量的國人返國潮，再加上1月15日起返台居家檢疫採一人一戶，以致防疫旅館供應量吃緊。交通部則考慮用「B計畫」的替代方案解決供給缺口，即是推動「安心旅館」讓檢疫者在自宅隔離、以符合1人1戶的居，並讓家人入住非防疫旅館的一般旅館，即可突破防疫旅館量能可能不足的問題。

(中時 )