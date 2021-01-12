川普政府在即將交接給拜登政府之際，頻頻端出對台新政策，既派遣美國駐聯合國大使克拉芙特訪台後，又宣布對台交流不再設限，然而蔡政府持續與川普政府唱和，也讓外界憂心之後與拜登政府的關係是否將受影響，前總統馬英九今天也特別提醒蔡政府，提醒應避免與未來的拜登政府產生嫌隙。

馬英九今天出席71年前古寧頭戰役發出第一砲的戰車發砲手熊震球的公祭儀式，結束後接受媒體堵訪，首先肯定熊震球的貢獻，指出古寧頭戰役確定兩岸隔海分治72年，熊震球的貢獻很大。

接著被問到外界提醒蔡政府不該為了川普得罪拜登，馬英九坦言確實要小心，尤其美國政府準備要交接了，蔡政府各種做法都必須考慮到之後會產生的影響。

對於川普政府派克拉芙特訪台並取消與我方交往設限的作法，新政府是否延續，馬英九表示，川普還是現任總統，對於他派遣克拉芙特訪台，拜登也無法表示意見，但是我方應自己注意分寸，避免在此事上與未來的拜登政府產生任何嫌隙。

蔡英文總統今天也出席熊震球的公祭儀式，但來去匆匆並未受訪，而與馬英九短暫同時在場之際，兩人也毫無互動。

(中時 )