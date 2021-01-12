2021年一開春，商用不動產市場就立刻報喜！「中華開發大樓」今（12）日下午公開標售，結果開出新春第一炮的大紅盤！新光人壽以92.88億元一舉得標，刷新台北市南京東路區域最高土地天價紀錄。戴德梁行分析，換算得標單價每坪土地約為1,229萬元，符合市場行情水準。

今天這場「中華開發大樓」公開標售案，為台北市東區地標，為2021年元月精彩開出大紅盤！新光人壽保險（股）公司以92億8,880萬元得標。

戴德梁行表示，在公告標售到推廣期間，各類型投資人包含國內金控公司、金融保險業者、大型開發商、及外資公司等企業集團，都積極投入時間、專業人員全力評估本案。實因「中華開發大樓」本身具備顯著指標性，且為台北市東區精華地段的地標建築，土地面積約755.65坪，全棟商辦大樓面積約7,978.86坪，為近期台北市難得釋出之所有權土地、房地產權單一、完整質優標的。

戴德梁行表示，「中華開發大樓」標案投標文件採付費申購，實際領標人約有10餘組，實際投標有2組，經過開標、審標、決標等必要作業，得標人為新光人壽保險公司，得標金額為92億8,880萬元，僅針對土地而言，單價每坪約為1,229萬元，地上層每坪均價約為142萬元（車位每個300萬元）。

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，此得標金額符合市場交易水準，而且本案兼具自用適宜、收租穩定、重建利多等三大特性，得標人針對本案未來的規劃方向，可以輕鬆且精準的作出判斷，選擇最適合的組合方案，真的是「買到賺到」！

(工商 )