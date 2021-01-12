新冠疫情期間，消費者增加居家的支出，讓丹麥音響大廠B&O(Bang & Olufsen)在周二提高了第二財季(9~11月)營收。

該頂級喇叭和耳機製造商於9月到11月的季度中報出營收為6.93億丹麥克朗(約1.13億美元)，符合於去年12月中旬的財測，較前一年同期增加了10.5%。

執行長Tear表示，滿意於第二財季的結果，如同12月時公布的狀況，連續兩個季度實現正獲利(EBIT)和營收雙位數增長。主要是公司在關鍵策略的執行，以及成功的新產品和消費者居家娛樂的需求。

B&O在前六個月推出七款新產品，上一財年維持了高頻率的新品推出，為公司財務提供正面影響。B&O預計在接下來兩季推出五款新品或升級產品，以維持產品組合競爭力。

將看到新冠疫情對個人和商業的影響，B&O員工適應了封鎖和居家工作的情勢。而音響雖可列為居家股，但產品為非必要消費品，B&O歸因於產品競爭力。

(時報資訊)