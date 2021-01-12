2月11日就是除夕，許多民眾已經開始採買年菜。高雄義大皇家酒店「皇樓」中餐廳今年推出「牛轉食機」外帶年菜，多達13道單點年菜或是組合套餐，繽紛多樣，提供消費者不必屈就於套裝組合，可以自由選擇喜愛的菜色。

義大皇家酒店12日說，民眾於1月25日前完成預購即享9折早鳥優惠，消費滿3800元贈送價值580元的港式臘味蒸米糕1份，消費滿5800元則再加贈紫米甜八寶。

皇樓中餐廳所推出的年菜外帶，因為精選食材，加上主廚的拿手絕活備受好評，回購率高。今年全新的單點年菜，從前菜「錦繡聚拼盤」就很精彩，匯聚粵式經典燒臘料理，包含水晶貴妃玉米雞、私房黑金叉燒、澳門脆皮金磚、掛爐烤鴨與蒜味海蜇，圓式的擺盤象徵團圓。

圍爐餐桌上不能缺的還有「閩南燉寶佛跳牆」，精挑細選的山珍海味，包括蹄筋、腩排、豬肚、雞腱、芋頭、栗子、鳥蛋、北菇、干貝，費時熬煮出天然膠質，湯頭則滿是肉的濃香與海味鮮甜，各式食材在繁複的料理工序下，口感豐富。

(中時 )