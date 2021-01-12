國內新增本土病例 朱立倫以8個字相信指揮中心 18:312021/01/12 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫臉書發文。（摘自朱立倫臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部新增兩個新冠肺炎本土病例，某中大型醫院的醫師及擔任護理師的女友確診，引發各界高度關注。國民黨前主席朱立倫在臉書發文，附上他寫卡片的照片說，對於今天本土的新冠肺炎案例，國人都很關心；大家維持戴口罩勤洗手，不用恐慌。相信指揮中心能「穩健處理、沈著以對。」為醫護加油！為台灣加油！ 院內爆感染 醫護人員揭指揮中心沒說的真相 台灣爆發院內本土感染 蔡英文籲3個一定：相信防疫團隊 (中時 ) #朱立倫 #本土病例 #指揮中心 #新冠肺炎 #臉書發文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北部某醫院爆感染 陳時中親上火線14時說明 10:182021/01/12 生活 醫師院內染疫首例 陳時中：插管中遭飛沫噴濺感染 15:392021/01/12 生活 北部某醫院傳爆發緊急狀況 疑有醫師染疫 08:072021/01/12 生活 醫護情侶照顧重症者3天後發病 張上淳曝病毒量高 16:272021/01/12 生活 大陸新增55宗新冠肺炎確診 河北佔40例 16:312021/01/12 兩岸 基層警覺性差 疫情連環爆 04:102021/01/12 焦點要聞 拜登欽點的CIA局長 曾訪台會面蔡英文 07:552021/01/12 政治 《國際社會》美國平均每天3,239人染疫死亡 再創新高 10:512021/01/12 財經 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 14:372021/01/12 生活 認了辛龍求去吳宗憲無奈喊放過我 04:102021/01/12 娛樂新聞 新冠疫情加劇 河北石家莊等3市全面封閉 嚴控人車外出 16:562021/01/12 兩岸 政治熱門新聞 蔡政府強推萊豬內幕？名醫看完綠內部民調：2大咖慘了 - 政治 罷免王浩宇出現這幕 深綠里長吐一句話 網：憂心 - 政治 林飛帆接棒選新竹市長？綠營在地議員吐心聲 - 政治 蓬佩奧解除交流限制要讓台灣去死？ 夏春湧狂酸蔡政府 - 政治 又搞奧步？罷免王浩宇團隊轟：此舉已經嚴重違反選罷法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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