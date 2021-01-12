北部新增兩個新冠肺炎本土病例，某中大型醫院的醫師及擔任護理師的女友確診，引發各界高度關注。國民黨前主席朱立倫在臉書發文，附上他寫卡片的照片說，對於今天本土的新冠肺炎案例，國人都很關心；大家維持戴口罩勤洗手，不用恐慌。相信指揮中心能「穩健處理、沈著以對。」為醫護加油！為台灣加油！

院內爆感染 醫護人員揭指揮中心沒說的真相
台灣爆發院內本土感染 蔡英文籲3個一定：相信防疫團隊

(中時 )

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