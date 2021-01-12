警方說，在上周國會大廈發生暴亂後，為防止類似情況，拜登的總統的就職典禮將不允許公眾進入美國國會大廈，也包括廣場。

美聯社報導，剛上任的國會警察代理局長尤格蘭那‧皮特曼（Yogananda Pittman）表示：「官員們已經製定了全面的計劃，以確保國會議員和拜登在1月20日就職典禮的安全。」

其中最大的改變就是國會大廈將將不對公眾開放，參加就職典禮必須持有票證。

這個做法也得到哥倫比亞特區市長穆里爾·鮑賽（Muriel Bowser）的支持，她一直呼籲人們不要參加就職典禮，因為冠狀病毒大流行。

川普總統剛發布華盛頓特區的緊急狀態，效力將持續1月24日為止，也就是拜登就職典禮之後。這是因為地方和聯邦政府，越來越擔心拜登就職典禮前後是否還有暴力行為。

緊急狀態允許國土安全部和聯邦緊急事務管理局，根據地方當局的需要進行人員與資源的協助。

上周國會大廈發生暴動的時候，副總統彭斯被迫逃離國會，並撤退到安全地點，這是美國國家安全的規定。之後彭斯與川普就沒機會見面，直到這星期​​一晚上，才在橢圓形辦公室見了面。

一位不願透露姓名的官員表示，川普與彭斯兩人進行了「氣氛良好的對話談」，討論了接下來的一星期，並「反思」了政府在過去四年中取得的得失。

這位匿名官員說，兩人都同意「上週衝進國會大廈的那些人，並不能代表7500萬支持者」並保證在剩下的最後時，會繼續履行總統與副總統的職責。

不過這位該人士沒有提到川普對於彭斯拒絕配合他的「試圖推翻大選結果計劃」，是否對彭斯表達不滿。

(中時新聞網)