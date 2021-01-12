新北建教合作班女學生上個月中在某髮廊打工，被男助理摸屁股性騷擾，雙方家長談和解時，男方家長竟表示「摸一下會怎麼樣？」校方獲報通報教育局，教育局回應，學校將協助該生及家長申訴事宜，並輔導學生再尋找合適的建教合作實習，若違法屬實，市府也將對該機構開罰。

該名女學生家長向臉書社團版主爆料，女兒在髮廊工作時，被男助理上下其手數次，女兒明確告知狀況卻未見改善。雙方家長談和解時，對方家長竟稱「這是玩玩，摸一下會怎麼樣？」店家則表示沒有監視器畫面，令家長十分憤怒，憤而向校方通報，家長12日晚間7時許到派出所提告。

校方表示，女學生本月8日向導師通報後，校方回報教育局，並將女學生安置輔導，暫時不用再去髮廊上班，該名疑似性騷的男士為社會人士，後續將提供女學生必要協助。教育局表示，經學校1月8日通報，該建教合作為學校媒合學生髮廊，對方非教職員工身分，本案非屬於校園性平事件。

教育局表示，校方已與合作店家聯繫調解該案件，並針對該生啟動關懷輔導機制，將依學生學習狀況再尋找合適的建教合作機構入場實習，另督導該校持續給予受害學生關懷輔導。

針對該廠家疑似有性騷擾案件部分，教育局將納入該廠家年度建教合作機構考核，若經當事人提起申訴並經調查，確有違反《高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法》市府將對該機構處五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

(中時 )