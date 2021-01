在川普下台之際,美中科技戰仍在持續,但美國科網界的作風,卻有愈來愈像中國的跡象。尤其,Facebook(臉書)、Twitter(推特)等美國社交媒體一聲令下,即刪掉美國總統川普帳號,在西方社會引起熱議。同時,美媒指出,Facebook亦被點名從大陸網絡「偷竊」概念,複製產品來對付包括來自中國的對手,「美國創新、中國抄襲」的舊模式正在改寫,其中,Facebook一邊抄襲一邊打壓TikTok,非常虛偽。

美國《商業內幕》日前刊出《祖克伯格效仿中國科技行業的做法,試圖打敗中國的科技企業》一文,作者斯托克爾沃克(Chris Stokel-Walker),著有美國即將出版新書《TikTok Boom: China, the US and the Superpower Race for Social Media》(TikTok的興起:中國,美國與超級大國社交媒體競賽)。他主張中國過去抄襲美國程式發展自己的網絡,惟現在卻輪到矽谷抄襲中國同行,而Facebook一邊抄一邊渲染中國網絡威脅,做法尤其虛偽。

斯托克爾沃克形容,中國「防火長城」之後的網絡,令人奇怪地覺得熟悉,那裏沒有YouTube,但有一系列看上去一樣的服務,那裏沒有Twitter,但有差不多的微博,這個「平行網絡」是中國獨有社會和政治需求下的產物,但主意都從美國矽谷社交網絡巨企那裡偷來的。

但是,他也提到,不只是網絡程式和服務,自從西方企業在80、90年代到中國生產,中國就是山寨王國,但是現在到了2020年代,潮流已經改變。至少在科技世界,我們正在抄襲中國。他說,我們今天正在目睹,首代出自矽谷以外的程式真正成為主流,TikTok正是其中的箭頭,這種改變使得矽谷科企與美國鷹派政客擔憂,害怕美國正把網絡控制權讓予中國。

斯托克爾沃克舉例,Facebook創辦人祖克伯(Mark Zuckerberg)就是其中之一。根據已曝光內部文件顯示,祖克伯格曾向員工直言,在TikTok出現之前,互聯網主要企業都是美國企業,TikTok是中國科企第一款在全球都吃得開的網絡消費者產品。祖克伯用了他慣用的手段對付對手,即不能收購就抄襲。祖克伯在去年美國國會反壟斷聽證會上也被迫承認,Facebook無疑「改編」了其他人的特色。

同時,Instagram兩名創辦人的電郵亦顯示,他們當年覺得就算拒絕向Facebook出售業務,後者無論如何也會照抄Instagram的功能,進入「摧毀模式」(destroy mode),結果Facebook子業務Instagram去年推出了新功能Reels,內涵與TikTok幾乎一樣。此外,祖克伯更極力渲染中國網絡威脅,遊說美國政客對TikTok出手。

斯托克爾沃克認為,川普決定向TikTok報復(TikTok美國用戶曾集體預訂川普競選造勢會後缺席,使其空場),部分原因正是祖克伯推動。他批評,Facebook與祖克伯此舉十分虛偽。他說,祖克伯大談中國審查和監管不對,不應該在其他地方重現,又稱中國程式和服務崛起,反問大家是否希望互聯網這樣,但他沒有意識到,我們拜他所賜,已經有一個中式的互聯網。

Facebook近日修改另一子業務WhatsApp服務條款,要求WhatsApp用戶同意與Facebook分享數據,再次引發爭議。斯托克爾沃克認為,Facebook雖然並非唯一希望打造「超級程式」(superapp),成為能夠令用戶停留在其生態系統內一站式服務的美國科企,但鮮有企業如它明目張膽「山寨、抄襲」,這些中國產業的典型化特徵已經來到西方,這跟Facebook糟糕地相似。

(中時新聞網)