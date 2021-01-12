在川普下台之際，美中科技戰仍在持續，但美國科網界的作風，卻有愈來愈像中國的跡象。尤其，Facebook(臉書)、Twitter(推特)等美國社交媒體一聲令下，即刪掉美國總統川普帳號，在西方社會引起熱議。同時，美媒指出，Facebook亦被點名從大陸網絡「偷竊」概念，複製產品來對付包括來自中國的對手，「美國創新、中國抄襲」的舊模式正在改寫，其中，Facebook一邊抄襲一邊打壓TikTok，非常虛偽。

美國《商業內幕》日前刊出《祖克伯格效仿中國科技行業的做法，試圖打敗中國的科技企業》一文，作者斯托克爾沃克（Chris Stokel-Walker），著有美國即將出版新書《TikTok Boom: China, the US and the Superpower Race for Social Media》（TikTok的興起：中國，美國與超級大國社交媒體競賽）。他主張中國過去抄襲美國程式發展自己的網絡，惟現在卻輪到矽谷抄襲中國同行，而Facebook一邊抄一邊渲染中國網絡威脅，做法尤其虛偽。

斯托克爾沃克形容，中國「防火長城」之後的網絡，令人奇怪地覺得熟悉，那裏沒有YouTube，但有一系列看上去一樣的服務，那裏沒有Twitter，但有差不多的微博，這個「平行網絡」是中國獨有社會和政治需求下的產物，但主意都從美國矽谷社交網絡巨企那裡偷來的。

但是，他也提到，不只是網絡程式和服務，自從西方企業在80、90年代到中國生產，中國就是山寨王國，但是現在到了2020年代，潮流已經改變。至少在科技世界，我們正在抄襲中國。他說，我們今天正在目睹，首代出自矽谷以外的程式真正成為主流，TikTok正是其中的箭頭，這種改變使得矽谷科企與美國鷹派政客擔憂，害怕美國正把網絡控制權讓予中國。

斯托克爾沃克舉例，Facebook創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）就是其中之一。根據已曝光內部文件顯示，祖克伯格曾向員工直言，在TikTok出現之前，互聯網主要企業都是美國企業，TikTok是中國科企第一款在全球都吃得開的網絡消費者產品。祖克伯用了他慣用的手段對付對手，即不能收購就抄襲。祖克伯在去年美國國會反壟斷聽證會上也被迫承認，Facebook無疑「改編」了其他人的特色。

同時，Instagram兩名創辦人的電郵亦顯示，他們當年覺得就算拒絕向Facebook出售業務，後者無論如何也會照抄Instagram的功能，進入「摧毀模式」（destroy mode），結果Facebook子業務Instagram去年推出了新功能Reels，內涵與TikTok幾乎一樣。此外，祖克伯更極力渲染中國網絡威脅，遊說美國政客對TikTok出手。

斯托克爾沃克認為，川普決定向TikTok報復（TikTok美國用戶曾集體預訂川普競選造勢會後缺席，使其空場），部分原因正是祖克伯推動。他批評，Facebook與祖克伯此舉十分虛偽。他說，祖克伯大談中國審查和監管不對，不應該在其他地方重現，又稱中國程式和服務崛起，反問大家是否希望互聯網這樣，但他沒有意識到，我們拜他所賜，已經有一個中式的互聯網。

Facebook近日修改另一子業務WhatsApp服務條款，要求WhatsApp用戶同意與Facebook分享數據，再次引發爭議。斯托克爾沃克認為，Facebook雖然並非唯一希望打造「超級程式」（superapp），成為能夠令用戶停留在其生態系統內一站式服務的美國科企，但鮮有企業如它明目張膽「山寨、抄襲」，這些中國產業的典型化特徵已經來到西方，這跟Facebook糟糕地相似。

(中時新聞網)