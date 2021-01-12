多位經濟學家預測，美國經濟復甦可望讓2021年就業成長創下二次大戰以來最佳紀錄，不過仍無法完全彌補2020年春季新冠肺炎爆發所流失的就業機會。

研究機構IHS Markit預測，2021年12月美國非農業就業人口將增加670萬人；牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家預估增加580萬人，而密西根大學的專家則預估增加530萬人。

上述三家機構的預測數字遠遠高過1946年的430萬人，寫下史上最佳紀錄；1946年是二戰結束後經濟開始擴張的一年。不過若以就業增幅來看，2021年的數據為5％，仍遠不如1946年的11％。

美國2021年就業可望出現紀錄性成長，將一舉扭轉2020年勞動市場低迷頹勢。根據美國勞工部最新數據顯示，2020年就業淨減少940萬人。就業流失主要發生在3月與4月，封鎖令造成雇主削減2,200萬個職務。就業雖然在接下來幾個月回升，但6月觸頂後便開始下滑，12月又見負成長。

經濟學家預估2021年就業聘雇一開始稍慢，稍晚將逐漸增加動能，因為屆時疫苗已經普及，且外出用餐和旅遊等活動開始回復。

此外，美國國會在2020年底通過的9,000億美元紓困案，提供民眾失業補助、援助企業和其他計畫，有助提振美國經濟。

IHS Markit美國首席經濟學家柏普拉肯（Joel Prakken）指出，政府祭出財政刺激，預期成功的疫苗接種計畫將解除疫情威脅，帶動消費者需求，2021年稍晚的經濟年成長率可望加速至5％以上，如此一來將能壓低失業率，並提振就業。

IHS Markit預期2021年底美國的失業率將降至4.3％，不過其他經濟學家的預測值仍接近6％。據勞工部數據，2020年12月失業率為6.7％。疫情爆發前失業率位在3.5％的50年低點。

(工商 )