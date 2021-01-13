(11：50更新)台灣昨新增2例本土新冠肺炎個案，中央疫情指揮中心指出，確診男醫師曾到過桃園大江國際購物中心用餐，業者昨閉館消毒，中央也在晚間改口。業者表示，暫停營業的損失，粗估達一千萬以上，但在全民防疫之際，商場對配合政府政策並無怨言，強調不會因此向政府求償。

大江今早11點10分召開記者會，企畫部主任余欣怡表示，根據中央最新資料，這名個案在可傳染期間並未到商場內用餐，全館也閉門消毒一天，包括店櫃、出入口等地，未來將持續提供安全的購物環境，讓消費者逛的安心，同時感謝醫護人員對台灣防疫的付出。

媒體問及暫停營業累積多少損失，余欣怡表示，粗估約達一千萬元以上，期許民眾能多多支持商場日後的活動，至於是否求償則強調不會。她說，恢復營業後，商場內的緊張氣氛漸漸緩和，餐廳訂位數也逐漸回升，也有民眾到臉書粉絲專業替大江加油打氣，相當暖心。

(中時 )