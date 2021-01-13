蘇澳籍漁船「永裕興18號」救援作業持續進行中，昨晚我方趕抵現場的救援漁船試圖以纜繩將「永」船拖往較安全的海域再上船找人，但因為當地的風浪實在太大，拖船的纜繩整條扯斷，救援的船隻為了自身安全只能先行放棄，等今天再行嘗試。

「永裕興18號」被人發現在公海上漂流、船上10名人員失聯半個月，至今生死未卜，我方目前已有8艘漁船在周邊伺機救援，但因當地海象太差，依舊無法登船探查是否「永」船是否還有人員，只能先將「永」船拖往安全海域。

漁業署副署長林國平表示，因為風浪太大，前往救援的漁船無法登上「永」船探查是否還有人員，只能先採取拖行方式，將「永」船拖至較平靜、安全的海域後，再行登船查探，但在拖行過程，昨（12）日深夜大約11點時（台灣時間），拖繩因不堪巨大的扯力而斷裂，拖船救援行動只能暫停，需等今天美方派出定翼機確定「永」船的位置後，再前往會合並再度展開拖船救援行動。

蘇澳區漁會人員表示，昨天台灣時間下午3點多開始嘗試套掛繩索，下午4點多開始拖行，但到了晚上10點多繩索突然斷裂，因現場十分黑暗，且海象極差，在安全考量下，只能等待今天再度嘗試。

(中時 )