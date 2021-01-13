海巡署1月11日派出巡護八號，前往夏威夷救援永裕興18號漁船。（圖／海巡署提供）

我國蘇澳籍「永裕興18號」漁船於去年12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，已逾半個月，10名船員仍生死不明，我方協請在附近作業的東港籍漁船「億榮18號」就近協助救援，但因當地海域遇到暴風，「億」船冒險靠泊試圖上船繫纜拖帶「永」船離開，但抵不過超過8公尺高惡浪襲擊，拖帶作業慈剛開始就不幸斷纜，為求自保，「億」船也急速暫時離開現場躲避暴風，連美方船艦部前也不敢接近當地海域，救援徒勞無功。

為了能持續掌握位置，目前救援友船僅能暫時繫上信標後撤離當地海域，待天候好轉後才進行後續行動，但因「永」船上救生艇已經不見，救援人員仍盼望是船員都能安全上救生艇逃生，因此也積極搜尋周邊海域。

「永裕興18號」經美國國搜中心派遣多架次定翼機搜尋，雖發現「永」船於海上漂流，以及我國籍作業漁船前往救援，卻因現場半個多月來暴風襲擊，未有減緩跡象，而無法順利進行救援作業。

為爭取救援時效，海巡署於1月8日立即指示巡護八號在本月11日中午12時火速出航趕往北太海域救援，全力搜尋失聯船員。

蘇澳籍「永裕興18號」漁船於2020年年9月26日自南方澳漁港出發，船上載有10名船員(1台、9印)，本月1日，多次與「永」船聯繫未果，向漁業署報案，漁業署獲報後，立即協請外交部、國家搜救指揮中心及海巡署等相關單位協助搜尋，也透過外交途徑請美方派遣定翼機搜尋。

依現場回傳照片，不排除船上仍有遇難船員待援，因救援航程直線距離遠達7,000浬，來回航程需30天以上，巡護八號接獲指示後，立即返港日夜不停進行油、水、糧食及遠航備用機件整補作業，並於今（11）日中午12時自高雄港出發趕往事發海域搜救。

海巡署表示：目前北太平洋現場海域仍有2個低氣壓形成，海象惡劣，阻擾各方救援進度，巡護八號會以最快速度趕往現場海域救援；同時，海巡署也將持續與漁業署、國搜中心等相關單位保持聯繫，並同步協請美國海岸防衛隊派遣大型艦船就近救援，全力投入搜救任務。

但美方船艦也因為當地風浪過大而不敢靠近，友船更因擔憂自身安全，也暫時離開當地海域避風，整個救援行動在天氣阻撓下，目前仍無進展。

(中時新聞網)