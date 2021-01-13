拜登1月20日就職前國民兵部署華府

在6日的川粉華府血腥暴動後，美軍最高層首度加以譴責，並提醒現役軍人，有義務支持並悍衛憲法，並拒絕極端主義。而他們發出這罕見的聲明，凸顯了美國在暴動後所面臨的空前挑戰。

據CNN與CNBC新聞網12日報導，軍方最高層在周二致美軍的不尋常信函中，除了譴責川粉暴動外，還承認了美國總統當選人拜登勝選。「我們目睹了國會大廈內不合法的行動，而言論和集會自由並未賦予任何人訴諸暴力，煽動和暴亂的權利。」

而簽署這份聲明的，是美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley），還有聯席會議的各軍種最高將領。信中雖然沒有指名道姓，提及美國總統川普，但美軍參謀首長聯席會議的三軍最高將領表明，軍方將信守憲法，將政權轉移給下任政府。

川粉華府暴亂

「猶如我們在整個歷史上所做的，美軍將服從文職領導階層合法的命令，依法支持當局保護性命與財產，確保大眾安全，同時全力以赴，反抗國內外所有的敵人，維護並捍衛憲法。」信中強調，身為現役軍人，他們必須體現美國的價值觀和理想。而任何擾亂憲法流程的行動，不僅違反了他們的傳統，價值觀與誓言，也違反了法律。

在川粉闖入國會大廈，導致5死多傷的流血暴動後將近1周，美國軍方高層才表態。由於不斷有風聲傳出，美國激進份子在拜登就職前，還可能潛入華府製造動亂，國防部和司法部官員都致力維護國會大廈和議員安全。然而，有人擔心，現役軍人中可能有挺川人士，因此美國陸軍正和特勤局合作，對維護拜登就職典禮安全的國民兵做身家背景調查，做適當篩選。

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文章來源：Military Joint Chiefs condemn "sedition and insurrection" at US Capitol
文章來源：Top military leaders condemn ‘sedition and insurrection’ at Capitol, acknowledge Biden win

(中時新聞網)

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