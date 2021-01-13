台灣又出現本土病例且爆發院內感染，面對即將到來的農曆年，黃偉哲13日出席春聯紅包發表時，表示比較擔心民眾心態鬆懈，以致發生居家檢疫偷跑或者民眾防疫意識無法落實，會要求防疫團體繃緊神經面對過年的返鄉潮與旅遊潮。

台南市民政局13日發表牛年春聯與紅包，以台語俗話「勇嘎那牛耶」這句話意象為出發點，設計「牛運吉祥」春聯，紅包袋以柳營區農產牛奶特色，設計成牛奶瓶外型。28日起將發送春聯至全市70多萬家戶，2月1日起也歡迎外地背包客到民治、永華兩處行政中心的市民服務中心索取。

台灣近日再發生新冠肺炎本土病例，疫情更加緊繃，面對農曆年的返鄉潮與旅遊潮，黃偉哲表示，政府對新冠肺炎的本土病例已有防疫對策，問題是市民能否落實，政府要求戴口罩、勤洗手，試問現在有幾人做得到？

黃偉哲對政府防疫措施有自信，卻擔心市民的防疫意識低落，他認為本土案例雖在北部，但台灣很小，南北人流頻繁，南部沒有輕忽本錢。

黃偉哲擔心海外台商返鄉問題，包括防疫旅館是否充足？防疫人力是否足夠？他表示，經常看見居家檢疫者偷跑，自主健康管理者跑到人潮聚集的地方等，強調民眾的防疫意識不能鬆懈，才是嚴肅課題。另外也會要求市府員工繃緊神經，面對這波返鄉潮。

(中時 )