衛福部長陳時中13日宣布，案838（染疫醫師）、案839（護理師、為染疫醫師的女友）足跡正式出爐，均在桃園市。

根據指揮中心公布的資料，兩人足跡包含：7日晚間到全聯（桃園慈文店）；9日中午到過星巴克（國際門市）、振宇五金行（桃園國際店）；10日早上到過全聯（蘆竹大竹店）、寶雅（大竹大新店），晚間到大江購物中心。

陳時中強調，每個人的記憶力不同，很多人兩三天前的事情印象就會模糊，因此這兩天資訊有不一致之處，現在做完調查正式公佈新版的，供民眾參考。

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