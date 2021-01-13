指揮中心今天再公布確診醫師與護理師女友的最新足跡，新足跡以護理師女友居多，她1月7日至10日到過全聯桃園慈文店、全聯蘆竹大竹店、寶雅大竹大新店、大江購物中心，兩人9日一起去星巴克國際門市、振宇五金行。指揮官陳時中表示，曾在這段時間到過以上場所的民眾，若1月24日前出現呼吸道、發燒等疑似症狀，請到醫療院所評估採檢，等於是過了24日若無新增本土案例，社區可能就安全了。

圖為確診者足跡。(指揮中心)

中央流行疫情指揮中心今天於疫情記者會公布確診醫師與護理師女友兩人的最新詳細足跡，1月7日確診護理師下午6點15分到過全聯桃園慈文店，直到下午7點50分離開，1月9日護理師與醫師兩人下午12點40去星巴克國際門市喝咖啡30分鐘、下午1點20逛振宇五金行25分鐘，1月10日一整天護理師早上9點半到全聯蘆竹大竹店逛30分鐘，接著10點去寶雅大竹大新店30分鐘，最後下午6點45分去大江購物中心，下午8點離開。

陳時中表示，曾去過上述時間地點的民眾請自主健康管理，若在1月24日前出現發燒、咳嗽等症狀，趕快到指定社區採檢院所就醫，換句話說過了24日，社區可能就安全了。

對於確診醫師記錯日期，誤報去過大江購物中心足跡反覆更改，陳時中澄清，疫調上並沒有困難，但因每個人對三四天前的記憶沒有那麼清楚，所以造成一些偏差。

陳時中強調，對於確診醫護足跡，以今天跟大家報告的為準，對於記者質疑，陳時中說或許下次大家可以來比賽一下，對前三天的行程，誰能記得最清楚。他坦承，連他自己可對三天前的行程可能都沒有記那麼清楚。

(中時新聞網)